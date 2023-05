G7: Zelensky ringrazia leader, ‘Meloni per forza suo carattere’**

Maggio 21, 2023

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) – Ha ringraziato i leader del G7 uno a uno, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo oggi al summit, nella giornata conclusiva. Un pensiero anche a Giorgia Meloni, in viaggio verso l’Italia: “Grazie, Giorgia Meloni, per la forza del suo carattere che dà forza a tutti noi. Ringrazio il governo italiano, il Parlamento e tutti gli italiani che sostengono la tutela del nostro popolo”.

A Joe Biden Zelensky ha riconosciuto di “aver dato significato al marchio globale di sicurezza per la democrazia! Grazie per la leadership, le armi e la decisione di addestrare i nostri piloti. Credo che le ali della nostra comune libertà saranno senza dubbio le più forti del mondo. Ringrazio entrambe le parti del Congresso, la sua squadra, signor Presidente, e tutti i cuori americani amanti della libertà”. (segue)

Grazie, Olaf, signor Cancelliere, per la sua forte volontà che cambia la storia a favore della democrazia, e per la difesa a lungo termine e il sostegno finanziario dell’Ucraina, che dà forza a tutta la nostra Europa libera. Ringrazio il vostro governo, ringrazio il Bundestag e tutto il popolo tedesco.

Grazie, Rishi, caro Primo Ministro, per la tua energia che ci dà capacità più visionarie e di vasta portata. Credo che la tua leadership contribuirà a dare vera forza di legge quando, insieme ai nostri partner, creeremo il Tribunale sull’aggressione della Russia. Ringrazio i vostri colleghi ministri, il parlamento britannico e tutto il popolo britannico.

Grazie, Emmanuel, signor Presidente, per aver protetto i valori della Repubblica e per il fatto che il sostegno francese all’Ucraina è una manifestazione di rispetto per la libertà delle nazioni, per l’uguaglianza nelle relazioni internazionali e per la fraternità tra le persone. Grazie Francia!

Grazie, Justin, caro Primo Ministro, per la tua capacità di essere il primo in molte questioni. È molto importante portare a risultati il ​​nostro lavoro congiunto nello sminamento dell’Ucraina, salva davvero vite umane. Ringrazio l’intera classe politica e tutto il popolo del Canada che tiene così tanto alla pace.

Grazie, Charles, grazie, Ursula, per aver reso le istituzioni europee più che istituzioni. Una volta hanno detto che l’Unione Europea è una burocrazia. E dimostri che la nostra comunità non si basa sulla burocrazia, ma su valori comuni che ci danno una rotta forte!

Grazie, Fumio, caro Primo Ministro, per l’ovvia leadership del Giappone in Asia nella protezione del diritto internazionale, grazie per il supporto completo del tuo stato e del tuo popolo.