Gagliardi (Deloitte Legal): “A disposizione per una legge per le Relazioni istituzionali’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Il tema relativo ad una legge sulle relazioni istituzionali è delicato, ma noi siamo avvocati. Abbiamo quindi pensato che questa rappresentanza di interessi possa essere un soggetto di un’attività economica reale. A livello globale abbiamo 440mila professionisti in quasi 100 Paesi per il mondo e abbiamo cercato di mettere a disposizione della Pubblica amministrazione sia delle imprese un Osservatorio”. A dirlo Carlo Gagliardi, ceo Deloitte Legal, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma.

“Il ruolo del legislatore – sostiene – è ancora più centrale e responsabile perché deve avere necessariamente un indirizzo di natura economica e come è possibile farlo senza parlare con i portatori di interesse?. Vogliamo e possiamo mettere a disposizione esperienze e un osservatorio internazionale che ci dice cosa accade negli altri Paesi, perché regolamentare senza vedersi attorno è una politica assolutamente miope. Dobbiamo regolamentare non un’attività illecita, ma un’attività trasparente”.