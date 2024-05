Gas: a P.Chigi incontro governo-Comune Piombino su ristori per rigassificatore**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un incontro tra il Governo italiano e il Comune di Piombino per l’avvio di un tavolo di confronto in merito alle iniziative di compensazione per il Comune in relazione all’insediamento dell’impianto rigassificatore esistente nel porto della città. Quelli presentati dal Comune sono, rendono noto fonti di Palazzo Chigi, “interventi di riqualificazione e rilancio delle attività sul territorio nel segno del miglioramento della qualità urbana, del potenziamento delle infrastrutture di accesso e di fruizione anche turistica del territorio, della riqualificazione dell’impiantistica sportiva esistente”. La riunione ha segnato la prosecuzione della “proficua collaborazione già positivamente instaurata tra le istituzioni, attraverso un impegno congiunto finalizzato a valorizzare il territorio, promuovendo il benessere della comunità locale”, precisano le stesse fonti.