Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – Quotazioni ancora in calo sul mercato del gas: al Ttf di Amsterdam i future di gennaio vengono scambiati a 82,1 euro il Mwh, in calo di circa l’1%, dopo avere toccato quota 80 euro. I future di febbraio sono in calo del 2,5% a 83,75 euro.