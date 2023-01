Gas: Besseghini (Arera), ‘temperature miti aiutano, tariffe giù con calo domanda’

Gennaio 4, 2023

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Le temperature miti di queste settimane ci stanno aiutando molto di più di quello che ci costringe questa nuova geopolitica. Nelle prime due settimane di dicembre le temperature erano più rigide e il prezzo del metano era alto perché gli operatori di mercato non potevano escludere che restasse tale. Poi sono salite e ora il grande lavoro fatto sugli stoccaggi di metano ci permette di essere relativamente più sereni”. Lo dice, al ‘Corriere della Sera’, il presidente di Arera, Stefano Besseghini.

“Abbiamo i depositi pieni di gas all’84%, l’anno scorso in questo stesso periodo eravamo al 68%. Se le temperature restassero queste – afferma – potremmo non intaccare troppo i depositi e questa considerazione si trasferirebbe sul mercato-spot, quello giornaliero, ma anche su quello forward, che incorpora le aspettative degli operatori con contratti a scadenza anche a 3-6 mesi”. Per cui, prosegue, “al momento neanche gli operatori sanno cosa accadrà perché il mercato forward è piatto, ci sono pochi contratti a medio termine. Nessuno si sente di quotare questo rischio. Non c’è la sensibilità per farlo perché le variabili sono tante ma il prezzo del gas sta andando giù anche perché è crollata del 15% la domanda industriale a causa di prezzi alti della materia prima. Se la domanda civile, cioè i riscaldamenti delle abitazioni, non è elevata come negli altri anni allora le tariffe gas scenderanno, vedrà, anche perché l’industria sta riducendo la necessità di metano”, spiega.