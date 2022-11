Novembre 15, 2022

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – Non si ferma la crescita verticale dei prezzi del gas che al Ttf di Amsterdam vede i future di dicembre in crescita dell’11,70% a 127 euro al megawattora. Con l’arrivo del freddo la crescita è stata in poche sedute di oltre un quarto rispetto ai minimi degli ultimi tre mesi toccati la scorsa settimana a 98 euro.