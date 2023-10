Gas: Descalzi, ‘in inverno 2024-25 completo rimpiazzo forniture da Russia’**

Ottobre 10, 2023

Milano, 10 ott. – (Adnkronos) – “Oggi l’Italia è all’80% di rimpiazzo dal gas russo. Nel prossimo inverno, quello del 2024-2015, confermiamo la previsione di arrivare al 100%”. Lo ha detto l’ad Eni, Claudio Descalzi, intervenendo all’evento di Rcs Academy ‘Transition to Net Zero – Innovare l’Energia‘. Per Descalzi “c’è un lavoro da fare sulle infrastrutture e sugli stoccaggi. A questo bisogna aggiungere il lavoro con i Paesi che ci forniscono il gas”. Secondo l’ad “avremo una stabilità” dei prezzi “quando avremo una sicurezza che il gas russo nei volumi e nei flussi è stato completamente rimpiazzato, quando riusciremo ad avere tutti i volumi e tutti i rigassificatori e quando avremo dei contratti a lungo termine con Usa, Norvegia, Paesi africani e Paesi orientali. Questo darà all’Italia una sicurezza”.