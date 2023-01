Gay: Church of England dice no a matrimonio in Chiesa**

Gennaio 18, 2023

Roma, 18 gen. (Adnkronos/Dpa) – La Church of England benedirà per la prima volta i matrimoni civili tra persone dello stesso sesso dopo che i suoi vescovi hanno proposto di cambiare la sua posizione sulle relazioni tra persone dello stesso sesso, ma la sua posizione sul matrimonio gay non cambierà e le coppie dello stesso sesso non potranno ancora sposarsi nelle loro chiese. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha detto che la decisione è stata un tentativo di “cercare il bene comune”, ma ha ammesso che andrà “troppo oltre per alcuni e non sarà abbastanza per altri”.

I piani, che saranno delineati in un rapporto al Sinodo generale che si riunirà a Londra il mese prossimo, consentiranno alle coppie dello stesso sesso di venire in chiesa per servizi, tra cui preghiere di dedicazione, ringraziamento e benedizione di Dio dopo una cerimonia di matrimonio legale. Welby ha dichiarato: “Questa risposta riflette la diversità di punti di vista nella Chiesa d’Inghilterra su questioni di sessualità, relazioni e matrimonio. Mi rallegro di questa diversità e accolgo con favore questo modo di rifletterla nella vita della nostra chiesa. Non mi illudo che ciò che proponiamo oggi sembrerà andare troppo lontano per alcuni e non abbastanza per altri, ma è mia speranza che ciò che abbiamo concordato sarà accolto con uno spirito di generosità, cercando il bene comune”.

“Soprattutto -ha proseguito l’arcivescovo- spero che possa offrire un modo per la Chiesa d’Inghilterra, pubblicamente e inequivocabilmente, di dire a tutti i cristiani e in particolare alle persone Lgbtqi+ che siete i benvenuti e una parte preziosa e apprezzata dei cristiani”. Il sinodo sarà chiamato a discutere le proposte in dettaglio durante la riunione dal 6 al 9 febbraio, con il dibattito principale sulle proposte che si terrà l’8 febbraio. La decisione dei vescovi, che non rappresenta un cambiamento formale nella dottrina, arriva dopo aver finalizzato un rapporto sulla posizione della Chiesa sulla sessualità dopo cinque anni di dibattiti e consultazioni.

Venerdì rilasceranno ‘scuse formali’ alle persone Lgbtq+ per il “rifiuto, l’esclusione e l’ostilità” che hanno provato all’interno della chiesa a causa della sua posizione precedente. La Chiesa ha detto che sta fornendo una guida pastorale ai suoi ministri e congregazioni e li ha esortati ad accogliere le coppie dello stesso sesso “senza riserve e con gioia”. L’arcivescovo di York, Stephen Cottrell, ha dichiarato: “Siamo profondamente dispiaciuti e ci vergognamo, e vogliamo cogliere questa opportunità per ricominciare nello spirito di pentimento che la nostra fede ci insegna. Questa non è la fine di quel viaggio, ma abbiamo raggiunto una pietra miliare e spero che queste preghiere di amore e fede possano fornire a tutti noi un modo per celebrare e affermare le relazioni omosessuali”.

Le proposte dei vescovi saranno discusse dal sinodo quando si riunirà all’inizio del mese prossimo. Jayne Ozanne, un’importante attivista Lgbtq+ e membro del sinodo, ha affermato che la decisione dei vescovi di non consentire i matrimoni tra persone dello stesso sesso è stata “assolutamente spregevole”.