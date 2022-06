Gay: Picierno (Pd), ‘sostegno al Pride e a chi si batte per diritti’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Le discriminazioni ai danni delle persone Lgbtqi+ avvengono e si manifestano in forme e modi molti diversi. Alcune sono più esplicite, altre più sottili ma non meno pesanti. Si esprimono sia in modo fisico che verbale. Si tratta di un fenomeno che coinvolge e riguarda il mondo del lavoro e la vita privata e sociale di tante, troppe persone”. Lo afferma, in una nota, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

“L’Italia è tra gli ultimi Paesi nella Comunità europea per inclusione delle persone Lgbtqi+, l’unico tra i Paesi fondatori a non avere una legge contro i crimini d’odio legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Dopo due anni di stop, in questi giorni migliaia di cittadine e cittadini torneranno a sfilare per far sentire la propria voce, con orgoglio e fierezza. A chi parteciperà al Pride e a chi ogni giorno si batte per i diritti va tutto il mio sostegno”.