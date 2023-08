Gb: attivisti coprono con panno nero villa di Sunak contro trivellazioni Mare del Nord

Agosto 3, 2023

Londra, 3 ago. (Adnkronos) – Attivisti per il clima hanno coperto con un panno nero la villa privata del primo ministro britannico Rishi Sunak nel nord dell’Inghilterra, in segno di protesta contro la sua politica di “massimizzare” le risorse di petrolio e gas del Regno Unito nel Mare del Nord. Quattro manifestanti di Greenpeace sono riusciti a salire sulla casa padronale del leader del partito conservatore nel suo collegio elettorale di Richmond, nel North Yorkshire.

Gli attivisti del gruppo ambientalista hanno usato scale e corde da arrampicata per accedere al tetto, dove hanno srotolato 200 metri quadrati di “tessuto nero petrolio” per coprire parte della villa, ha scritto Greenpeace in una nota. I membri del gruppo hanno anche dispiegato uno striscione sul prato con la scritta: “Rishi Sunak – I profitti del petrolio o il nostro futuro?”

La protesta è nata in risposta ai piani del governo britannico di rilasciare centinaia di licenze per trivellare petrolio e gas nel Mare del Nord. Sunak ha affermato di sperare che il progetto fornisca al Regno Unito energia di origine nazionale durante la transizione verso un’economia a zero emissioni entro il 2050. Ha anche annunciato l’intenzione di costruire due nuovi siti di cattura e stoccaggio del carbonio, da completare entro il 2030.