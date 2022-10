Gb: Bank of England estende acquisti gilt dopo nuove turbolenze mercato

Ottobre 11, 2022

Londra, 11 ott. – (Adnkronos/Dpa) – Gli acquisti di ‘emergenza’ varati due settimane fa non bastano più e oggi la Banca d’Inghilterra annuncia il rafforzamento del piano di acquisto di obbligazioni dal momento che l’andamento del mercato dei titoli di Stato britannici rappresenta un “rischio materiale per la stabilità finanziaria del Regno Unito”. La banca centrale ha comunicato l’estensione del suo programma di acquisto di gilt, lanciato dopo le turbolenze provocate dai maxi-tagli alle tasse annunciato dal governo Truss, che ora includerà titoli di Stato indicizzati. Ieri la Bank of England aveva già raddoppiato – portandolo da 5 a 10 miliardi di sterline – il suo limite giornaliero di acquisto di obbligazioni, mossa decisa dopo l’annuncio del Cancelliere allo Scacchiere Kwasi Kwarteng sulla presentazione entro il 31 ottobre del suo nuovo bilancio delle previsioni economiche indipendenti. Ieri la decisione del governo ha portato a un nuovo crollo dei valori dei gilt a lunga scadenza mentre i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono saliti al 4,55%, il livello più alto da quando a fine settembre la banca centrale è stata costretta a intervenire per evitare una crisi dei mercati finanziari con alcuni fondi pensione del settore vicini al collasso. Parallelamente anche la sterlina è tornata a svalutarsi, scendendo a quota 1,10 sul dollaro.