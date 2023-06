GB: Bank of England rialza tassi di 50 punti al 5%

Giugno 22, 2023

Milano, 22 giu. – (Adnkronos) – Dopo un dato sull’inflazione nel Regno Unito più alto delle attese, la Bank of England – come previsto – rafforza la sua stretta monetaria e alza di 50 punti il tasso di riferimento portandolo al 5%. Ma non è stata una decisione unanime visto che 2 dei 9 membri del Monetary Policy Committee avrebbero preferito mantenere i tassi fermi al 4,5%.

La banca centrale peraltro segnala come l’andamento dei mercati, soprattutto per i titoli di Stato, sembra indicare un tasso di riferimento al 5,50%, lasciando così la porta a nuovi rialzi.