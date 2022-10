Gb: Biden sente Sunak, ‘sostegno a Ucraina, affrontare sfide poste da Cina’

Ottobre 26, 2022

Washington, 26 ott. (Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ha avuto nelle scorse ore un colloquio telefonico con il neo premier britannico Rishi Sunak per congratularsi con lui. “I leader hanno riaffermato le relazioni speciali tra i nostri Paesi, sottolineando il desiderio di rafforzare ulteriormente la cooperazione su questioni cruciali per la sicurezza globale e la prosperità”, ha fatto sapere la Casa Bianca. Biden e Sunak “hanno convenuto sull’importanza di lavorare insieme per sostenere l’Ucraina e ritenere la Russia responsabile per la sua aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina e garantire risorse energetiche sostenibili e accessibili”.

Al centro del colloquio anche “l’impegno comune a proteggere i risultati del Good Friday Agreement e la necessità di mantenere lo slancio verso il raggiungimento di un accordo negoziato con l’Ue sul Protocollo Irlanda del Nord”.