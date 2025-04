Gb: Carlo e Camilla in Parlamento, per i reali cerimonia solenne nell’aula di Montecitorio**

8 Aprile 2025

Roma, 8 apr (Adnkronos) – Carlo e Camilla in Parlamento. Nel programma della visita in Italia dei reali inglesi c’è anche il passaggio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in calendario domani dall’ora di pranzo. Il momento più solenne è rappresentato dalla cerimonia davanti alle Camere riunite nell’aula di Montecitorio, quando è previsto il discorso di re Carlo.

L’agenda dei reali però prevede al primo punto il passaggio a palazzo Madama. Alle 13.55 Carlo e Camilla saranno accolti dal presidente del Senato Ignazio La Russa all’ingresso principale. Poi si sposteranno in aula dopo aver attraversato il cortile d’onore, il corridoio antistante la sala Maccari, il salone Garibaldi, la sala del Risorgimento e la sala dello Struzzo. Nell’emiciclo La Russa consegnerà in dono a Carlo e Camilla la riproduzione, con dedica, della martinella del Senato. A seguire nella sala Pannini verrà illustrata la cinquecentina ‘Assertio septem sacramentorum’. Il programma prevede che la visita termini alle 14.25.

Quindi Carlo e Camilla si sposteranno alla Camera, dove alle 14.50 è previsto il via della cerimonia formale nell’aula di Montecitorio. A introdurre saranno i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l’intervento di re Carlo III. Tutto l’evento verrà trasmesso in diretta dalla WebTv della Camera, con traduzione nella lingua dei segni.

(Adnkronos) – Non è la prima volta che delle teste coronate prendono la parola in Parlamento, anche se i precedenti sono davvero contati. In realtà la prima visita reale in Parlamento con un discorso di fronte alle Camera riunite è recente, del dicembre scorso, quando il portone di Montecitorio si è aperto per accogliere re Felipe VI e la consorte Letizia di Spagna.

In quella occasione il re di Spagna parlò a Montecitorio, sfoggiando tra l’altro un italiano disinvolto, in occasione di una cerimonia solenne davanti a deputati e senatori riuniti insieme. Prima di allora l’unico capo di Stato intervenuto in aula davanti alle Camere riunite era stato Giovanni Paolo II nel 2002. Un evento storico, trattandosi della prima visita di un Pontefice in Parlamento.

Altre autorità straniere sono poi intervenute in vario mondo in Parlamento, a partire dal presidente ucraino Zelensky che si è collegato in video conferenza con deputati e senatori riuniti a Montecitorio nel marzo 2022. Nell’82, invece, l’allora presidente della Camera Nilde Iotti accolse Yasser Arafat in occasione della Conferenza interparlamentare mondiale; mentre nel settembre 1998 il re Jun Carlo di Spagna intervenne in una seduta formale della Camera.