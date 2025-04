Gb: dalle verdure di Castelporziano alla torta ai lamponi, il menù del Pranzo al Quirinale**

9 Aprile 2025

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Verdure provenienti dalla Tenuta presidenziale di Castelporziano per iniziare, quindi bottoni di caponata di melanzane, poi spigola in crosta di sale con contorni di carciofi fritti, fiori di zucca e patate. È il menù scelto per il Pranzo di Stato offerto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al re Carlo III e alla regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Per finire torta gelato al fiordilatte e lamponi.