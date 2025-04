Gb: Fontana, ‘auguri a re Carlo e regina Camilla per anniversario matrimonio’

9 Aprile 2025

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “È ancora vivo nella memoria degli italiani il viaggio che la Regina Elisabetta II, alla quale va il nostro più affettuoso ricordo, compì qui a Roma nel 2000 in occasione del Giubileo inaugurato da San Giovanni Paolo II. Oggi, nell’anno del nuovo Giubileo, il Parlamento italiano è lieto di accogliere Sua Maestà Carlo III, primo Re britannico a prendere la parola nella nostra Aula. Mi è inoltre particolarmente gradito salutare, a nome di tutti i colleghi parlamentari, anche Sua Maestà la regina Consorte, Camilla, proprio nella giornata in cui le Loro Maestà festeggiano il ventesimo anniversario di matrimonio”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della visita al Parlamento del Re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.