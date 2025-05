Gb: Harry, ‘vorrei riconciliarmi con la mia famiglia’**

2 Maggio 2025

Washington, 2 mag. (Adnkronos) – “Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa”. Lo ha detto alla Bbc il principe Harry, spiegando che il re “non mi parla più per via di questa questione sulla sicurezza”, ma che non vuole più discutere e “non sa quanto tempo ancora avrà da vivere mio padre”.

Il duca di Sussex ha parlato con l’emittente britannica dopo aver perso la sua ultima causa legale in merito al livello di sicurezza per sé e la sua famiglia durante i loro soggiorni nel Regno Unito.