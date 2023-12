Gb: il ragazzo ritrovato e il caso mai risolto di Maddie

Dicembre 15, 2023

Londra, 15 dic. (Adnkronos) – Mentre la vicenda di Alex Batty, il ragazzo britannico scomparso sei anni fa in Spagna, si è conclusa ieri con il suo ritrovamento in Francia, il caso di Madeleine McCann, la ragazzina inglese sparita nel nulla nel maggio del 2007 durante una vacanza in Portogallo resta tuttora, a distanza di 16 anni, avvolto nel mistero. L’ipotesi più plausibile è che la piccola, che al momento della sua scomparsa aveva appena tre anni, sia stata uccisa da un cittadino tedesco, Christian Brueckner, considerato anche responsabile del suo rapimento. L’uomo, che si è dichiarato innocente, è in carcere in Germania per altri reati.

Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha affermato a ottobre che Maddie è morta in Portogallo. La dichiarazione del pubblico ministero aveva fatto seguito alla notizia del viaggio degli investigatori portoghesi, che poco prima si erano recati nel Regno Unito per incontrare i genitori di Madeleine e chiedere loro scusa per la loro gestione delle indagini. Nel documentario della Bbc ‘Prime Suspect: Who Took Madeleine McCann?’, il caso del sospetto Christian Brueckner accusato di aver rapito la bambina viene indagato con le autorità portoghesi e tedesche che parlano di una serie di questioni ancora insolute che circondano il caso.

A un giornalista investigativo, Wolters ha detto che c’è “un solo sospettato al momento” e ritiene che il responsabile della scomparsa di Maddie sia il 46enne Brueckner. Allo stesso tempo, il procuratore tedesco ha affermato di essere sicuro che Maddie sia morta, che il decesso sia avvenuto in Portogallo e che “forse” le autorità tedesche conoscono il luogo dove sarebbe avvenuto l’omicidio.

Brueckner sta attualmente scontando una pena di sette anni in una prigione tedesca per traffico di droga e per lo stupro di una donna di 72 anni nel 2005, nella stessa zona in cui Madeleine scomparve. L’uomo è stato anche accusato di altri tre stupri e di violenza sessuale su un bambino, tutti presumibilmente commessi nell’Algarve portoghese.