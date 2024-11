Gb: Kate partecipa a Londra a commemorazioni armistizio (2)

8 Novembre 2024

(Adnkronos) – In una dichiarazione, Buckingham Palace ha affermato: “I membri della famiglia reale parteciperanno all’annuale Royal British Legion Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall. Saranno presenti Sua Maestà il Re, il Principe e la Principessa di Galles, il Duca e la Duchessa di Edimburgo, la Principessa Reale e il Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence, il Duca e la Duchessa di Gloucester e il Duca di Kent.”

Nella dichiarazione non è menzionata la regina Camilla, che all’inizio di questa settimana ha annunciato di essere alle prese con un’infezione al torace e non ha ancora confermato la sua presenza al”evento nel fine settimana. “La presenza della Regina agli eventi commemorativi sarà subordinata alla consulenza medica in prossimità del momento”, ha scritto il palazzo.

“Il Re deporrà una corona di fiori, per rendere omaggio alla corona del nonno di Sua Maestà, Re Giorgio VI, e della Regina Elisabetta II – ha aggiunto Buckingham Palace – I papaveri della corona sono montati su una disposizione di foglie nere, come da tradizione per il Sovrano, e il suo nastro porta i colori scarlatto, viola e oro, presenti anche nelle corone di Re Giorgio V, Re Giorgio VI e della Regina Elisabetta II.”