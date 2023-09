Gb: Londra designa Wagner come organizzazione terroristica

Settembre 15, 2023

Londra, 15 set. (Adnkronos) – L’organizzazione mercenaria russa Wagner Group è stata proscritta oggi, 15 settembre, come organizzazione terroristica”. Lo comunica il governo britannico sul proprio sito, aggiungendo che l’ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato e renderà l’appartenenza al gruppo Wagner o il sostegno attivo al gruppo nel Regno Unito un reato penale, con una potenziale pena detentiva di 14 anni che può essere inflitta insieme o in sostituzione di una multa.

Il gruppo Wagner è stato ora aggiunto all’elenco di cui fanno parte altre 78 organizzazioni proscritte nel Regno Unito.