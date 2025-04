Gb: Mattarella, ‘lieto di accogliere reali in saloni che nel 1961 ospitarono Elisabetta’**

9 Aprile 2025

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Sono molto lieto di poterLe accogliere in Visita di Stato, assieme alla delegazione che Le accompagna, nei saloni dove, nel 1961, una giovane regina Elisabetta presenziava a un banchetto in suo onore, in occasione di una storica visita di Stato che resta ancora nei cuori del popolo italiano. In quella occasione la regina volle sottolineare le interazioni fra le nostre civiltà, per tornare poi numerose altre volte in Italia, a testimonianza di una comune volontà di continuare a rafforzare i nostri storici legami”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Pranzo di Stato offerto al Quirinale al re Carlo III e alla regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.