Gb: prezzi produzione +14,8% ad ottobre

Novembre 16, 2022

Londra, 16 nov. (Adnkronos) – I prezzi dei fattori produttivi in Gran Bretagna sono aumentati del 19,2% fino a ottobre 2022, in calo rispetto al 20,8% di settembre 2022. I prezzi alla produzione (factory gate) sono aumentati del 14,8% nell’ottobre 2022, in calo rispetto al 16,3% del settembre 2022. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica Ons.

Gli input di metalli, petrolio greggio e prodotti chimici hanno tutti contribuito al ribasso della variazione del tasso annuo di inflazione degli input, leggermente compensato dai contributi positivi di carburanti e prodotti alimentari. I prodotti petroliferi hanno fornito il maggior contributo al ribasso alla variazione del tasso annuo di inflazione alla produzione.

Su base mensile, i prezzi degli input sono aumentati dello 0,6% e i prezzi alla produzione dello 0,3% nell’ottobre 2022.