Gb: re Carlo ricorda ‘servizio devoto’ di Elisabetta nell’anniversario morte

Settembre 8, 2023

Londra, 8 set. (Adnkronos) – Re Carlo III ha registrato un messaggio e pubblicato la fotografia preferita di Elisabetta II per celebrare il primo anniversario della morte di sua madre. Nel messaggio, il re ha ricordato “il servizio devoto della defunta regina e tutto ciò che ha significato per tanti di noi”.

La fotografia scelta dal re mostra una giovane regina, allora 42enne, seduta in un ritratto ufficiale nel 1968. Elisabetta II è morta l’8 settembre dello scorso anno all’età di 96 anni nel castello di Balmoral. Nel suo breve omaggio, il re ha ringraziato la nazione per “l’amore e il sostegno” dimostrato a lui e alla regina Camilla durante il suo primo anno da monarca.

“Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi”, ha detto il re. “Sono profondamente grato anche per l’amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest’anno, mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi”.