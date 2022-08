Gb: regolatore energia alza dell’80% tetto prezzi energia

Agosto 26, 2022

Londra, 26 ago. – (Adnkronos) – Da ottobre nel Regno Unito in arrivo un balzo dell’80% per il tetto massimo del prezzo dell’energia : lo ha stabilisto la revisione periodica dell’autorità di regolamentazione del gas e dell’elettricità Ofgem con una mossa che dovrebbe far crescere la bolletta annua per la famiglia media nel paese da 1.971 a 3.549 sterline. Il tetto entrerà in vigore il 1° ottobre per circa 24 milioni di famiglie in Inghilterra, Scozia e Galles e rimarrà in atto fino al 31 dicembre, quando sarà nuovamente adeguato.

L’amministratore delegato di Ofgem, Jonathan Brearley, ha lanciato un monito sulle difficoltà che i prezzi dell’energia causeranno questo inverno e ha esortato il prossimo primo ministro e il futuro governo di Londra “a fornire una urgente risposta supplementare al continuo aumento dei prezzi dell’energia”.

Il regolatore ha affermato che l’incremento riflette il continuo aumento dei prezzi globali del gas all’ingrosso, iniziato dopo la fine dei lockdown per il Covid-19 e stimolato dal progressivo stop della Russia alle forniture di gas all’Europa.