Gb: Renzi, ‘senza un centro riformista la sinistra non vince’

4 Luglio 2024

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Senza un centro riformista, la sinistra non vince. E l’esperienza britannica di questi anni lo dimostra in modo molto netto. La settimana prossima intanto sarò a Londra proprio per un dibattito (anche) su questi temi. Vi terrò informati”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito delle elezioni in Inghilterra.