Gb: Scalfarotto (Az-Iv), ‘a 3 anni da Brexit politica britannica senza baricentro’

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “A tre anni dalla Brexit la politica britannica non sembra ancora aver ritrovato il suo baricentro. Oltre alle difficoltà del governo conservatore e della stessa leadership dei Tory, anche laburisti e Snp sono agitati da importanti novità.Nicola Sturgeon ha lasciato improvvisamente la guida del governo scozzese e dello Scottish National Party e il leader laburista Keir Starmer si mette a caccia del voto moderato escludendo il suo predecessore Jeremy Corbyn dal partito. Con un Labour in risalita e un SNP privo di leadership, che ne sarà ora dei piani per l’indipendenza scozzese? Nonostante l’esito negativo del referendum nel 2014 l’aspirazione della Scozia dalla Gran Bretagna resta viva. Agli scozzesi fu spiegato che se uscivano dal Regno Unito non avrebbero potuto restare nella UE”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto nell’episodio odierno del suo podcast “La versione di Ivan”.

“Gli scozzesi rinunciarono all’indipendenza proprio per restare nell’Unione europea e la Brexit, per la Scozia che al referendum si schierò a maggioranza per restare, è stata una specie di beffa. Le tensioni che lacerano il Regno Unito sono dunque ancora vive a distanza di tre anni. Probabilmente le prossime elezioni in UK potrebbero essere considerate da SNP come una sorta di referendum di fatto, se le forze indipendentiste raggiungessero la maggioranza assoluta: è una questione che riguarda non solo Londra ma l’Europa intera. Varrà la pena osservarla da vicino”, conclude.