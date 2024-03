Gb: Zanella-Madia, ‘disforia genere, urgenti linee guida dopo stop a ormoni in pubertà’**

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Dopo lo stop del Servizio sanitario inglese alle prescrizioni dei farmaci che bloccano lo sviluppo della pubertà, motivato dalla mancanza di evidenze sulla loro efficacia, è sempre più urgente definire linee guida sulla disforia di genere. Infatti, il ministero della Salute, rispondendo ad una nostra interrogazione, ha affermato che non esistono. In particolare è necessario un indirizzo preciso, basato su indicazioni scientifiche, sull’uso di ormoni bloccanti della pubertà nel trattamento della disforia di genere giovanile. Abbiamo presentato in tal senso una risoluzione in commissione Affari sociali e chiediamo che venga calendarizzata al più presto”. Così Luana Zanella e Marianna Madia, deputate di Alleanza Verdi e Sinistra e del Partito democratico.