Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Le nostre più profonde condoglianze alle famiglie dei finanzieri del soccorso alpino della guardia di finanza, morti per una caduta in parete in addestramento. A Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni il nostro commosso e grato pensiero da parte dei senatori di Azione, Italia viva e Renew Europe”. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato.