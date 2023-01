Geeely: inaugura un nuovo centro design a Milano, aperte assunzioni

Gennaio 30, 2023

Milano, 30 gen. -(Adnkronos) – Geely – il gruppo cinese che comntrolla tra gli altri marchi come Volvo Cars, Polestar, Lotus, Lynk&Co., Smart, Proton, Geometry, ed è il maggiore azionista di Volvo AB e Daimler AG – annuncia l’apertura di Geely Innovation Design Center Italy (GIDCI), nuovo hub per la creatività e il design con sede nel centro di Milano, nella Torre Diamante in zona Porta Nuova. Inaugurato all’inizio di gennaio 2023, il design center è attualmente in fase di reclutamento e di organizzazione di tutti gli aspetti logistici.

L’apertura di un hub europeo per il design e l’innovazione in una delle capitali mondiali della moda e del design – si sottolinea in una nota – “è stata fortemente voluta dal management dell’azienda, per affermare il ruolo centrale della creatività nel presente e nel futuro del brand”. Il Design Center milanese “ha l’obiettivo di diventare un partner chiave per il quartier generale del design Geely a Shanghai e per gli altri centri di design all’estero, lavorando su programmi di ricerca e sviluppo per concept car e veicoli di produzione e facendo funzione di think tank per tutti i creativi del gruppo”. Compito specifico di Geely Innovation Design Center Italy sarà quello di essere una forza chiave per i progetti di crescita del Gruppo Geely, per la definizione di strategie internazionali e lo sviluppo di prodotti per nuovi mercati.

Il Design Center milanese punta a essere “un ambiente di lavoro dinamico che si pone l’obiettivo di diventare un proficuo incubatore di talenti, dove il mix di molte culture possa catalizzare e consolidare energie creative”. Geely comunica che sono aperte le assunzioni dello staff del Gidci, “garantendo ai candidati la solidità di un grande gruppo unita a una strategia di crescita ed espansione per il futuro”. I designer che desiderano maggiori informazioni sulle posizioni aperte e su come candidarsi possono scrivere a alessandra.yin@geely.com o visitare la pagina Linkedin di Geely Design https://www.linkedin.com/company/geelydesign/.