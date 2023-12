Gemmato, ‘ad oggi no carenze farmaci, al lavoro per scongiurarle nel 2024’ 

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) – “Per scongiurare nei prossimi mesi carenze di farmaci in Italia abbiamo incardinato un tavolo al ministero della Salute, che monitora opportunamente tutte le criticità esistenti. Diciamo che la maggiore criticità deriva da picchi influenza. Cioè l’anno scorso la criticità è derivata da picchi influenzali che hanno visto poi il consumo di un particolare antibiotico, amoxicillina e amoxicillina e acido clavulanico, di cui per un breve periodo non c’è stata disponibilità. Il tavolo ad oggi non ravvisa criticità, ma siamo in contatto con la filiera distributiva, quindi l’Associazione distributori farmaceutici, con la rete delle farmacie, con i medici di medicina generale, con l’Aifa. Ad oggi non segnaliamo criticità”. Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, a margine della partecipazione all’evento ‘La sanità del futuro – un bene indivisibile da Nord a Sud’, al ministero della Salute a Roma.