Gemmato: “Con antidiabetici in farmacie Ssn risparmia 9,7 mln”

13 Marzo 2025

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – “I numeri parlano chiaro: 9 ,7 milioni di risparmi per il Ssn, e da maggio a novembre 2024 le farmacie territoriali hanno dispensato oltre 2 milioni di confezioni di farmaci antidiabetici a base di gliptine. Tradotto in termini significa milioni di accessi in più a farmaci essenziali, senza file in ospedale, senza doppi passaggi in farmacia per la distribuzione per conto, senza barriere burocratiche. Abbiamo semplificato la vita a centinaia di migliaia di pazienti diabetici, soprattutto anziani, che oggi possono ritirare le loro cure direttamente nella farmacia sotto casa”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, nel suo intervento oggi, al ministero, per l’evento ‘Farmaco accessibile: bilanci e prospettive. Un anno dalla norma’ .

“L’impatto economico del provvedimento è altrettanto significativo -sottolinea Gemmato – La spesa a carico del nostro Ssn è risultata inferiore rispetto a quanto si sarebbe verificato con la precedente modalità di distribuzione diretta e per conto, con un risparmio per il Ssn di 9,7 milioni di euro”. Gemmato sottolinea l’importanza di quella che lui stesso definisce “una riforma gentile” che “consente al cittadino un migliore accesso alle cure e, di conseguenza, una migliore aderenza terapeutica”, oltre “ad un risparmio per le casse dello Stato, mi sembra un ottimo risultato”.

Sulla possibilità che altre classi di farmaci vengano riclassificate, come è successo per gli antidiabetici, Gemmato non ha dubbi: “Noi contiamo di spostare pezzo per pezzo – spiega – anno per anno, così come la legge prevede, con un monitoraggio di spesa, la maggior quantità possibile di farmaci, ma proprio per andare incontro al cittadino, ridurre il disagio, migliorare la compliance, l’adenza terapeutica”. Ci sono alcuni farmaci che “ovviamente richiedono una dispensazione in ambiente protetto e controllato, quale è quell’ospedaliero, e quelli evidentemente non vengono toccati. Per tutta un’altra serie di farmaci, invece, si apre la possibilità dello spostamento e quindi anno per anno, con una logica di medio e di lungo periodo, sposteremo compatibilmente con il bilancio dello Stato, quindi tenendo sempre sotto controllo i conti dello Stato, sposteremo quante più categorie possibili”.