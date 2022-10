Gen. Graziano: “I giovani rappresentano il futuro”

Ottobre 26, 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Formare le nuove generazioni è importante perché “i giovani rappresentano il futuro. Loro si occuperanno delle trasformazioni, ma noi dobbiamo spiegare perché le abbiamo cominciate, sperando che loro possono fare meglio di noi”. Lo afferma il Generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri e ospite d’onore all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi Link, durante la quale ha tenuto una Lectio Magistralis. “In questo momento occorre mandare un segnale forte contando quello che è un momento storico. – ha spiegato – Questa non è una crisi recente, nata con l’Ucraina, ma è cominciata nel 2020 con la partizione della Libia, con la crisi del mediterraneo, con l’Afganistan. Una crisi che già allora ritenevo grave. Ora dobbiamo vivere con questa nuova realtà, bisogna avere ottimismo, ma certi che non si avrà la sicurezza se non si raggiungerà una vera difesa europea e un’autonomia energetica ed economica.”