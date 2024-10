Genitorialità, l’impegno dei privati: Haleon a supporto delle mamme e dei papà

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. – (Demografica/Adnkronos) – Il mondo imprenditoriale e privato accoglie le istanze della società, con particolare riguardo al tema della genitorialità. È il caso di Haleon, azienda leader mondiale nel settore del ConsumerHealthcare, con marchi che raccolgono la fiducia di milioni di persone in tutto il mondo e che offre una migliore salute quotidiana, con umanità.

L’azienda è stata premiata il 17 ottobre al CeoForLife Awards 2024 presso la CeoforLife Clubhouse di Piazza Monte Citorio 116. Questo evento nazionale celebra i leader aziendali che adottano strategie e pratiche sostenibili. La giornata ha segnato la conclusione della settimana dedicata all’impatto sociale, con la presentazione della Task Force Nazionale sull’Educazione Finanziaria.

“Sono davvero orgogliosa di questo grande riconoscimento – ha commentato Elsa Martignoni, Southern Europe Marketing Director di Haleon, società premiata nell’ambito del CeoForLife Awards -. che dimostra, in maniera tangibile, il nostro impegno in Haleon nel promuovere la salute e il benessere delle persone, con un’attenzione particolare alle donne. Questa iniziativa lanciata da Haleon e Multicentrum in occasione della Festa della Mamma, il 12 maggio 2024, mette in primo piano la salute e il benessere delle neomamme nel periodo post-parto, spesso trascurati a favore del neonato, ma essenziali per il benessere di entrambi. “Anche tu hai bisogno di amore mamma” é un progetto olistico pensato a supportare le mamme a 360° e che vede coinvolti i nostri prodotti Multicentrum dedicati al post-parto, gli operatori sanitari (ginecologi ed ostetriche in primis) e un partner di eccezione Fondazione Onda, con l’obiettivo non solo a migliorare la salute fisica, attraverso l’integrazione multivitaminica, ma anche a supportare emotivamente e socialmente le neomamme, creando un vero e proprio ecosistema di aiuto. Un ruolo centrale in questo progetto è riservato anche alle neomamme di Haleon che da oggi possono entrare a far parte del nostro programma “Maternity Journey” che le accompagna dalla gravidanza fino al rientro al lavoro, favorendo un equilibrio tra vita privata e professionale. Ringrazio CeoforLifeper aver premiato questo progetto e i colleghi in Haleon che hanno creduto in questa iniziativa e si sono impegnati con passione per farlo diventare realtà”.

Giordano Fatali, presidente e fondatore di CeoforLife ha aperto i lavori dell’evento, seguito da interviste istituzionali a Ettore Rosato, Componente XIII Commissione Agricoltura e a Luigi Marattin, Membro della Camera dei Deputati. La Task Force, presentata da vari esperti del settore, mira a promuovere una cultura finanziaria diffusa, fondamentale per la crescita economica e il benessere delle persone.

La mattinata è proseguita con una tavola rotonda e la presentazione di un reportda parte dell’onorevole Lia Quartapelle, che ha discusso l’estensione del congedo di paternità obbligatorio. Insieme alle aziende del Network CeoforLife Hrc Group, del Presidente Giordano Fatali sono stati presentati i risultati di quanto emerso dall’indagine sulle organizzazioni. E a prendere parte all’evento, insieme a Paolo Pinzoni, Vodafone e Anna Vicinanza, PhD Student, Tortuga, anche Ivo Tarantino, Southern Europe Corporate Affairs Director di Haleon.

Nel panel al quale ha partecipato anche l’Onorevole Lia Quartapelle, sull’estensione del congedo di paternità, l’azienda ha avuto occasione di presentare la policy ‘Fully Equal Parental Leave’.

“Sono orgoglioso di aver rappresentato Haleon al panel Social Impact di CeoforLife, dove abbiamo discusso temi cruciali per il futuro del nostro Paese e delle sue politiche sociali – ha dichiarato Ivo Tarantino, Southern Europe Corporate Affairs Director di Haleon-. Durante la presentazione del Report “Verso una genitorialità condivisa” di Tortuga Think-tank, ho avuto l’onore di confrontarmi con l’Onorevole Lia Quartapelle, Giordano Fatali (CeofroLife), Anna Vicinanza (Tortuga) e Paolo Pinzoni (Vodafone). Un particolare riconoscimento va all’Ononorevole Quartapelle e all’Onorevole Cristina Rossello per il loro impegno nel portare avanti la proposta di legge sull’estensione del congedo di paternità obbligatorio, un passo fondamentale verso l’uguaglianza per tutti i lavoratori italiani”.

“In Haleon – ha proseguito Tarantino – crediamo fortemente e investiamo in questi valori. Per questo, nel 2023 abbiamo introdotto la Fully Equal Parental Leave: 26 settimane di permesso retribuito al 100% per mamme e papà, da fruire nel primo anno dall’arrivo di un bambino in famiglia. Un impegno concreto verso l’equità e il benessere di tutte le nostre persone”.

Il congedo parentale retribuito di 26 settimane disponibile per tutti i dipendenti, indipendentemente da genere o orientamento affettivo può essere usufruito contemporaneamente da entrambi i genitori se lavorano per Haleon, migliorando così la gestione dei primi momenti della genitorialità rispetto alle leggi attuali che prevedono il congedo in alternanza.

L’azienda, con circa 1.000 dipendenti in Italia, integra quanto a carico dell’Inps per garantire il 100% dello stipendio. Il congedo, attivo da gennaio 2023, può essere utilizzato in unica soluzione o frazionato. Beatrice Sandri, Hr Director Southern Europe di Haleon, ha sottolineato che questa policy promuove un ambiente di lavoro inclusivo e mira a sostenere il reddito e la distribuzione del carico di lavoro per la cura dei figli all’interno della coppia. Haleon, in questa direzione, ha anche esteso l’Employees Assistance Program, offrendo supporto psicologico, legale e fiscale ai dipendenti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Vogliamo essere protagonisti del cambiamento, guidando iniziative che generano un impatto positivo e duraturo per le persone e le comunità in cui operiamo, collaborando con le istituzioni e gli stakeholder per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese”, ha concluso Tarantino.