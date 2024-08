Genova: Orlando, ‘Bucci risentito per richiesta trasparenza su opere come diga’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Ho visto che il sindaco Bucci (ristabilito e di questo ne sono lieto) mi chiama in causa piccato per aver sostenuto che c’è ritardo sulla diga e perché ho sostenuto che in Liguria ci sono liberali sui generis, soprattutto attenti a ridurre la concorrenza. Mi invita per questo a informarmi, con fare perentorio”. Così Andrea Orlando del Pd sui social.

“Sui punti sollevati: avendo letto sulla stampa di ritardi nell’attuazione del progetto Diga di Genova, con alcuni colleghi abbiamo chiesto informazioni al riguardo al ministro competente. Ho sorriso quando ho letto che il sindaco si è risentito di questo. Nelle democrazie le opposizioni fanno questo, chiedono conto dell’azione del governo affinché i soldi dei contribuenti siano spesi bene. Nelle democrazie i governi (nazionali e locali) ritengono questo un contributo alla trasparenza. Soprattutto se si ritengono le opere strategiche. E noi riteniamo tale la Diga che abbiamo finanziato quando eravamo al governo. Con buona pace di Bucci”.

“Normalmente prima di parlare mi informo. Leggendo i giornali, come avrà fatto sicuramente Bucci, non mi pare di poter dire che pranzi, cene, riunioni e gite fossero organizzate per aumentare la platea dei concorrenti per accedere a concessioni pubbliche. Quanto alle procedure della Diga è sufficiente leggere le valutazioni dell’Anac a suffragio della mia tesi. Quando poi, prima di fare una gara, si sostiene che si sa già chi la vincerà è lecito qualche dubbio ulteriore. A proposito di informazioni e di inviti ad approfondire raccolgo l’invito del Sindaco Bucci e rilancio: non avrebbe dovuto fare qualche approfondimento anche lui prima di proporre Signorini alla guida di Iren?”.