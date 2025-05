Genova: Orlando, ‘su fondi Terzo valico Salvini preoccupa, gioco delle tre carte?’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il ministro Salvini voleva forse rassicurare invece preoccupa con le sue parole perché, stando alle previsioni del Pnrr, non servirebbero nuovi fondi per il Terzo Valico a Genova. Se oggi si discute di nuovi fondi per l’opera allora è forse vero che la rimodulazione del Pnrr ne ha tolti e se Salvini ne sta cercando di altri vuol dire che quelli messi prima non ci sono più. Sarebbe bene che su questo ci fosse chiarezza perché al momento da due giorni alcuni giornali scrivono che forse quelle risorse non ci sono più. Le parole di Salvini rischiano soltanto di dare ancora più preoccupazione e di rafforzare il sospetto che si stia facendo un gioco delle tre carte”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, a margine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd a Genova con la segretaria Elly Schlein e la candidata sindaca Silvia Salis.