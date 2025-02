Genova: Pastorino (Pd), ‘in bocca al lupo a Salis’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Leggo che Silvia Salis, a cui faccio il mio in bocca al lupo per la candidatura a Sindaco di Genova, ha subito focalizzato l’attenzione e il suo impegno sull’incontro con le persone, rimettendole al centro, andando ad ascoltarle quartiere per quartiere. Poche parole ma chiare, che mi confortano e ricordano il senso dell’essere Sindaco: al centro di ogni politica ci sono le persone, c’è un territorio che va ascoltato, proprio quello che ho sempre cercato di fare nel mio impegno quotidiano. Per questo mi conforta che siano proprio queste le parole che guidano la sua campagna elettorale per la città di Genova”. Lo dichiara Luca Pastorino, Sindaco di Bogliasco, deputato del Partito Democratico.