Gerardo Bianco: Letta, ‘suo ricordo sia stimolo a fare bene nostro lavoro’

Dicembre 6, 2022

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Gerardo Bianco era capace di “far prevalere l’ascolto sulla parola. E’ stata un personalità capace di tenere insieme polarità diverse e portarle sempre verso una sintesi più avanzata, ed è riuscito a a far sì che queste sintesi non fossero mai profezia solitaria ma sempre disegno collettivo”. Così Enrico Letta ricordando in aula alla Camera Gerardo Bianco.

“Era profondo in tutte le sue argomentazioni, ma riusciva ad essere sempre ironico, scanzonato. Era in grado di vivere le istituzioni, di difenderle ma in grado di viverle anche fuori”.

“I due aggettivi che mi sento di esprimere è che è stato un uomo politico libero e coraggioso, come deve essere chi fa politica pensando soprattuto al bene comune, agli interessi del Paese e dell’Europa che sono stati i punti cardinali, la bussola di Gerardo Bianco. La nostra comunità si stringe attorno a lui e ai suoi familiari. Il ricordo del suo straordinario impegno sia stimolo ancora maggiore a far bene il nostro lavoro”.