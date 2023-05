Germania: 38,6 mln di pernottamenti prenotati tramite piattaforme online nel 2022

Maggio 3, 2023

Wiesbaden, 3 mag. (Adnkronos) – Nel 2022, i visitatori nazionali e internazionali hanno utilizzato le quattro grandi piattaforme online AirBnB, Booking.com, TripAdvisor ed Expedia per prenotare un totale di 38,6 milioni di pernottamenti in case e abitazioni per vacanze in Germania. Di conseguenza, le quattro piattaforme online hanno registrato il 39,8% in più di prenotazioni di pernottamenti rispetto al 2021. Quell’anno è stato ancora gravemente colpito dalla pandemia Covid-19, e l’alloggio dei visitatori privati è stato vietato fino alla fine di maggio. Il livello pre-Covid del 2019 è stato addirittura superato nel 2022.

Nel 2019, i visitatori nazionali e internazionali hanno prenotato 37,2 milioni di pernottamenti in Germania attraverso le piattaforme online. In confronto, il numero di pernottamenti è aumentato del 3,6% nel 2022. Questi dati sono stati forniti da Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea. L’Ufficio federale di statistica Destatis pubblica i dati per la prima volta a integrazione delle sue statistiche mensili sul turismo.