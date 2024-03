Germania: a gennaio export + 6,3% su anno, surplus di 27,5 mld

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – A gennaio 2024, le esportazioni tedesche sono aumentate del 6,3% e le importazioni del 3,6% rispetto a dicembre 2023 dopo l’adeguamento del calendario e della stagionalità. Lo comunica l’Ufficio federale di statistica (Destatis) sulla base dei risultati preliminari, rilevando che le esportazioni sono aumentate dello 0,3% e le importazioni sono diminuite dell’8,3% rispetto a gennaio 2023. Sono state esportate merci per un valore di 135,6 miliardi di euro e importate in Germania merci per un valore di 108,0 miliardi di euro. La bilancia del commercio estero si è chiusa nel gennaio 2024 con un surplus di 27,5 miliardi di euro.