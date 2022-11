Germania: dal 2023 abbonamento universale trasporti, costerà 49 euro al mese

Novembre 2, 2022

Roma, 2 nov. – (Adnkronos/Dpa) – Un “Deutschlandticket” da 49 euro al mese per l’accesso illimitato a bus e treni locali su tutto il territorio tedesco. E’ la misura che sarà varata a partire da inizio 2023 frutto di un accordo raggiunto tra il governo di Berlino e i vertici dei Laender e che si inserisce nell’ambito delle misure che puntano ad attutire l’effetto dell’impennata dell’inflazione.

Il biglietto mensile sarà emesso in forma digitale e sarà valido in tutta la Germania : il prezzo iniziale – come detto – sarà di 49 euro ma potrebbe salire nel tempo. I Laender e il governo federale dovrebbero condividere i costi del sussidio, per un totale di circa 3 miliardi di euro all’anno.