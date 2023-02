Germania: Ifo, a gennaio diminuisce per aziende carenza manodopera qualificata

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Cala leggermente a gennaio il numero di aziende in Germania che segnalano la carenza di lavoratori qualificati. Lo scorso mese la percentuale si è attestata al 43,6% del totale, in diminuzione dal 45,75% toccato a ottobre 2022. Lo comunica l’Ifo. “Le aziende esprimono comunque grandi preoccupazioni sulla ricerca di lavoratori qualificati idonei”, spiega l’esperto dell’istituto Stefan Sauer. Il massimo era stato toccato a luglio, con il 49,7% delle imprese che lamentavano la problematica.

Ad essere più colpito è il comparto dei servizi. Nel dettaglio, spiega l’Ifo, sono le aziende del settore legale e contabile a segnalare maggiormente la problematica, con il 75,2% del totale. Poco più della metà delle imprese che operano nello stoccaggio, delle imprese di trasporto e dei servizi di architettura e ingegneria a gennaio ha lamentato la carenza di manodopera qualificata. In questi settori, il dato è cresciuto rispetto a ottobre. Nel settore manifatturiero, invece, sono poche le aziende interessate da una carenza di lavoratori qualificati: il 16,4% delle imprese dell’industria chimica (in calo rispetto al 19,6% di ottobre), il 23,6% di quelle che producono metalli di base (in calo dal 45,2%). In forte controtendenza nell’industria, però, ci sono i produttori di dispositivi tecnologici per l’elaborazione dei dati, con il 59,5% delle aziende che non trova manodopera qualificata.