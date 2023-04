Germania: Ifo, ‘clima industria chimica migliora ulteriormente a marzo’

Aprile 19, 2023

Monaco di Baviera, 19 apr. (Adnkronos) – L’ifo Business Climate dell’industria chimica tedesca è migliorato ulteriormente a marzo. Secondo l’indagine dell’ifo Institute, è salito a meno 10,5 punti, rispetto ai meno 17,9 punti di febbraio. Si è registrato un particolare miglioramento delle aspettative di business, che sono salite sopra lo zero per la prima volta dal marzo 2022. Inoltre, un minor numero di aziende ha valutato la propria situazione economica attuale come scarsa. “Gli affari sembrano stabilizzarsi in settori importanti per i clienti, come la lavorazione della gomma e della plastica, l’industria automobilistica e il settore edile”, afferma l’esperta Anna Wolf dell’ifo Institute.

Con una domanda valutata meno debole rispetto all’inizio dell’anno, un numero maggiore di aziende vuole espandere la propria produzione. Allo stesso tempo, un numero maggiore di aziende prevede di ridurre i prezzi dei propri prodotti, dato che la loro posizione competitiva internazionale si è ulteriormente deteriorata. “Se da un lato questo può far crescere la domanda, dall’altro mette ancora più a dura prova la loro già tesa situazione reddituale”, afferma Wolf.

Per quanto riguarda la fornitura di prodotti intermedi, il 20,2% delle aziende ha segnalato colli di bottiglia. Questa percentuale aveva raggiunto il picco del 73% nel dicembre 2021.