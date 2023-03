Germania: Ifo, sale a 99,9 punti a marzo il Barometro dell’occupazione

Marzo 29, 2023

Monaco di Baviera, 29 mar. (Adnkronos) – Le aziende tedesche sono nuovamente disposte ad assumere più personale. Il Barometro dell’occupazione dell’Ifo è salito a marzo a 99,9 punti, rispetto ai 99,4 punti di febbraio. “Il mercato del lavoro si sta dimostrando molto solido”, afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell’ifo. “Soprattutto i fornitori di servizi sono alla ricerca di nuovi dipendenti”.

Nel settore manifatturiero, il Barometro dell’occupazione è aumentato di nuovo dopo un piccolo calo nel mese precedente. Ciononostante, il mercato del lavoro non mostra ancora un grande slancio in tutti i settori. I settori ad alta intensità energetica, come l’industria chimica, rimangono molto restii ad assumere nuovo personale. Si registra un aumento delle assunzioni nel settore dei servizi. La crescita dell’occupazione rimane cauta nel commercio. Ciò è dovuto in parte alla riluttanza dei consumatori a spendere. Nel settore delle costruzioni, i piani di licenziamento e di assunzione rimangono più o meno in equilibrio.