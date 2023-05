Germania: inflazione rallenta a +7,2% ad aprile

Maggio 10, 2023

Wiesbaden, 10 mag. (Adnkronos) – Il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo (Cpi), si è attestato a +7,2% ad aprile 2023. A marzo 2023, il tasso d’inflazione era stato del +7,4%. “Il tasso di inflazione è quindi rallentato per il secondo mese consecutivo, ma rimane ad un livello elevato”, afferma Ruth Brand, Presidente dell’Ufficio federale di statistica. Aggiunge che “Se si considera il paniere di beni e servizi oggetto dell’indagine, ad aprile i prezzi dei generi alimentari hanno continuato a essere il principale motore dell’inflazione”. L’Ufficio federale di statistica Destatis riferisce inoltre che i prezzi al consumo nell’aprile 2023 sono aumentati dello 0,4% rispetto a marzo 2023.