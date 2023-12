Germania: media, accordo tra partiti coalizione su bilancio 2024

Dicembre 13, 2023

Berlino, 13 dic. (Adnkronos/Dpa) – I leader dei partiti che formano la coalizione di governo a Berlino hanno raggiunto un accordo sul bilancio federale per il 2024, superando lo stallo e la crisi successivi alla sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe, che aveva contestato – perché non conforme alla Legge Fondamentale – la scelta di ridestinare alle spese per l’ambiente ed il clima i 60 miliardi di fondi straordinari inutilizzati originariamente destinati alla lotta contro il Covid. A darne notizia è la Dpa.