Germania: opposizione, ‘misure respingono richiedenti asilo senza limitare arrivi’

10 Settembre 2024

Berlino, 10 set. (Adnkronos/Dpa) – I colloqui tra il governo tedesco e i partiti conservatori dell’opposizione sulla gestione e il controllo dell’immigrazione si sono conclusi senza alcun progresso. Thorsten Frei, deputato rappresentante del blocco conservatore Cdu/Csu, ha affermato che le proposte presentate dal governo di centrosinistra non sono abbastanza ambiziose, aggiungendo che le misure mirano ad allontanare più rapidamente i richiedenti asilo respinti, non a limitare in primo luogo il numero di arrivi.