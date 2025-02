Germania: Parrini, ‘Cdu-Spd difenda valori Ue e affronti problemi sociali’

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Alcune interpretazioni del voto in Germania sono francamente sterili e strumentali. Sostenere che i cittadini tedeschi accorsi in massa alle urne domenica scorsa abbiano inviato un segnale univoco è il contrario della realtà. La verità è che gli elettori hanno premiato fortemente partiti (Afd, Linke, Bsw) dotati di programmi diversissimi e per certi aspetti agli antipodi”. Lo dice Dario Parrini, senatore Pd.

“Complessivamente Afd, Linke e Bsw sono cresciuti di circa 19 punti % sul 2021 (+10 circa Afd, +9 l’incremento congiunto di Linke e Bsw). Diciannove sono anche i punti % persi globalmente da Spd, Verdi e Fdp. L’elettorato, come avviene sempre più spesso, boccia chi ha governato, esprime un acuto malcontento multidirezionale e ‘chiede’ cose differenti tra loro, spesso incompatibili”.

“Il nuovo governo Cdu/Csu-Spd potrà fare qualcosa di utile al Paese solo se difenderà con rigore i valori europeisti contro gli assalti autocratici e trumpisti e se riuscirà ad affrontare con efficacia i problemi sociali ed economici (sicurezza, governo dell’immigrazione, costi energetici, crisi sociale e industriale) che hanno alimentato l’exploit dell’ultradestra da una parte e della sinistra radicale dall’altra. Demonizzare l’Afd non sarà sufficiente. E lo dico pensando dell’Afd tutto il male possibile, come penso tutto il male possibile di tutti i partiti illiberali e autoritari del gruppo europeo dei Patrioti, dai lepenisti agli orbaniani, dal partito olandese di Wilders a quello austriaco di Kickl fino a Vox, Chega e Lega”.