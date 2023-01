Germania: Potsdam resta offline dopo minaccia attacco informatico

Gennaio 31, 2023

Berlino, 31 gen. (Adnkronos/Dpa) – La città tedesca di Potsdam è offline da cinque settimane a causa del rischio di un attacco informatico, che, secondo gli esperti di sicurezza, non si è ancora dissipato. I servizi online dell’amministrazione nella città, capitale dello stato del Brandeburgo, restano tuttora inutilizzabili. Cinque settimane fa, c’erano state indicazioni da parte delle autorità di sicurezza di un imminente attacco informatico da parte di un gruppo di hacker operante a livello internazionale.

Molti servizi per i cittadini non funzionano da fine dicembre. Il 24 gennaio, l’amministrazione voleva ripristinare gradualmente i sistemi Internet, ma lo stesso giorno Postdam è tornata offline. La città ha annunciato che il Ministero dell’Interno, l’Ufficio di Polizia Criminale di Stato e un fornitore di servizi informatici hanno effettuato una valutazione della situazione dopo lo smantellamento del gruppo di criminali informatici, ma non si può escludere che sia ancora presente una minaccia.