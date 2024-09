Germania: Salvini, ‘di fronte a vittoria Afd non si può far finta di niente’**

26 Settembre 2024

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Se nei Lander di uno dei Paesi più importanti dell’Unione europea un terzo della popolazione esprime consenso per un’idea diversa da quella di sinistra, fatte salve alcune espressioni estremiste, non si può far finta di niente e dire che un terzo della popolazione è nazista, è qualcosa da considerare, non da isolare, con cui ragionare, non si può far finta di niente”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera, a proposito del successo in Germania di Afd.