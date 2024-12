Germania: Salvini, ‘governo aumenterà sicurezza in piazze italiane’**

21 Dicembre 2024

Roma, 21 dic (Adnkronos) – ”Per quello che sta accadendo nel mondo e per quello che è accaduto in Siria, conto e sono sicuro che il governo italiano aumenterà i livelli di sicurezza in tutte le piazze italiane, in tutte le manifestazioni per Natale e Capodanno per renderlo tutto più tranquillo possibile. Stavo leggendo le interpretazioni più diverse su questo assassino saudita. Uno che investe dei bambini e degli anziani o chiunque nei giorni di festa è un criminale, un folle, un delinquente, qualunque sia la sua pseudoidea. Ho letto che aveva fatto domanda d’asilo. Questo non vuol dire, per fortuna, che tutti quello che ottengono asilo politico vanno in giro a sterminare i mercati di Natale… Però farei estrema attenzione ed estrema cautela”. Lo ha detto Matteo Salvini oggi a Roma parlando dell’attentato a Magdeburgo in Germania.